Высокопоставленный чиновник госкорпорации в Тверской области обвиняется во взятке в 29 млн рублей

Деньги, обнаруженные в машине чиновника. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области состоится суд над замдиректора департамента строительства и реконструкции госкорпорации «Российские автомобильные дороги», обвиняемом во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в период с 8 сентября по 5 декабря 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации огромную взятку - 19 миллионов 500 тысяч рублей. Это была лишь часто от общей суммы взятки, которая должна была составить 29 миллионов рублей, сообщает следственное управление СКР по Тверской области.

По информации региональной Прокуратуры, такие деньги чиновник получил за беспрепятственное принятие работ по рубке леса и корчёвке пней.

В декабре 2022 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, в машине чиновника обнаружили пакеты с огромным количеством банкнот.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Свою вину во взяточничестве он не признаёт. Однако следствие собрало достаточную доказательственную базу, обвинительное заключение утверждено, и дело в ближайшее время передадут в суд.