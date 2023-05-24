Памятник Патриарху Тихону к 950-летию Торопца изготавливают в мастерской известного российского скульптора

Юрий Хмелевский в своей мастерской работает над памятником Патриарху Тихону. Скульптура уже практически готова. Фото: ПТО

Заслуженный скульптор РФ Юрий Хмелевский в своей мастерской в Переславле-Залесском работает над памятником Патриарху Тихону для Торопца. Скульптуру Святителя установят в древнем городе Тверской области в 2024 году - к 950-летию первого летописного упоминания Торопца.

Губернатор Игорь Руденя на недавнем совещании по подготовке к знаменательной дате подчеркнул: важно обеспечить создание и обустройство в городе памятных мест и объектов, отсылающих к древней истории Торопца.

Одним из таких объектов станет памятник Патриарху Тихону - уроженцу Торопецкого края. Это будет бронзовая скульптура на гранитном постаменте – фигура святителя, сидящего на скамье.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, памятник будет установлен в саду родного дома Патриарха. Сейчас там - посвященный ему музей.

Скульптура готова, теперь по ней отливаются элементы будущего памятника Патриарху Тихону. Фото: ПТО

- Я давно по работе связан с Тверской областью, - – рассказал Юрий Хмелевской. - К примеру, делал в Старице памятник Патриарху Иову. Ко мне обратились с пожеланием реализовать новый проект - сделать в Торопце такой же теплый и душевный памятник, как в Старице: Патриарх Тихон на Родине, возле своего дома, у яблоневого сада, у храма, где служил его отец. Было несколько эскизов, в итоге выбрал тот вариант, который сейчас реализуем. Перед этим я подробно изучал жизнь Патриарха Тихона, его фотографии, его трагическую историю.

Скульптор также сообщил, что уже идет отливка элементов памятника.

Фотография Патриарха Тихона в экспозиции дома-музея. Фото: Александр ЖМУЛИН

Помимо установки памятника Патриарху Тихону планируется благоустроить территорию возле дома-музея и создать там парк.

В доме, где сейчас расположены музейные экспозиции, Патриарх Тихон жил в 1869-1878 годах.

Будущий святитель - Василий Иванович Белавин - родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией Русской Православной Церкви в Америке, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру, а уже в августе, когда Всероссийский Поместный Собор восстановил патриаршество – стал Патриархом.

В 1922 году Патриарх Тихон был арестован большевиками. 7 апреля 1925 года Святитель ушел из жизни. Он был канонизирован Архиерейским Собором в 1989 году. Его мощи хранятся в Московском Донском монастыре.

Дом-музей Патриарха Тихона в Торопце. Фото: Александр ЖМУЛИН