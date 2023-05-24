Безработный житель Ржева угнал ВАЗ у мужчины в Твери

Автомобиль вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию позвонил 21-летний житель Твери и сообщил об угоне автомобиля ВАЗ. Ущерб составил 55 000 рублей.

- Машина заявителя была снята с учёта в Госавтоинспекции, не оборудована сигнализацией, не заперта и припаркована в неисправном состоянии на Волоколамском проспекте недалеко от места жительства владельца, - сообщили подробности в полиции.

Оперативники разыскали автомобиль в деревне Рязаново под Тверью и установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний не работающий, ранее судимый житель Ржева. В день происшествия пьяный мужчина искал, на чём доехать к подруге в Рязаново, открыл автомобиль отверткой, залил бензин и уехал.

Машину вернули владельцу, на фигуранта завели уголовное дело.