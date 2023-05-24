Свыше 60 400 человек к 24 мая проголосовали за потенциальные объекты благоустройства в Тверской области

В регионе продолжается голосование за объекты благоустройства. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

По данным на 24 мая, уже свыше 60,4 тысячи жителей Тверской области поучаствовали в рейтинговом голосовании за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2024 году.

Голосование организовано с середины апреля до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru (по ссылке далее) и платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

Также сделать свой выбор можно с помощью волонтеров в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Этим способом, по информации областного правительства, в регионе воспользовались уже свыше 34 тысяч человек.

Объекты, которые наберут больше наибольшее количество голосов в каждом представленном муниципалитете, получат федеральное финансирование на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В этом году в Тверской области на голосование заявлено 58 проектов в Твери, Конаково, Кувшиново, Торжке, Бежецком, Бологовском, Торопецком и Фировском районах, Вышневолоцком, Жарковском, Западнодвинском, Лихославльском, Кимрском, Нелидовском, Осташковском, Ржевском, Спировском, Старицком, Удомельском округах.

- Наша задача - реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства, - считает губернатор Игорь Руденя.