В Тверской области пенсионерка задушила тряпкой соседского кота

Женщина показала, как задушила тряпкой соседского кота Фото: vk.com/tver_helpanimals

История о человеческой жестокости произошла в деревне Емельяново Старицкого округа 21 мая. Домашнего кота по кличке Барсик задушила соседка-пенсионерка.

Женщине не понравилось, что кот приходит на участок и ест из мисок для ее кошек.

О случае рассказали волонтеры-зоозащитники в Инициативной группе по защите животных.

Выяснилось, что недавно погибла супруга хозяина кота, Барсик стал для мужчины утешением. Труп питомца ему в тряпке принесла соседка, которая и расправилась с домашним любимцем.

На видео, которое мы не стали публиковать по этическим соображениям, слишком оно жестокое, женщина рассказывает и показывает соседям, как совершила убийство. По ее словам, котов развелось слишком много. Свою вину она не осознает.

Хозяин погибшего кота планирует обратиться в полицию.

Зоозащитники надеются, что полиция даст соответствующую правовую оценку случившемуся и накажет виновную в жестоком обращении с животным.