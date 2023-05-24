Последние звонки для старшеклассников пройдут в Твери 25 мая

В Тверской области выпускники прощаются со школой Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 мая в Твери пройдут последние звонки для старшеклассников. Традиционные линейки будут проводиться, в зависимости от погодных условий, в актовых залах или на территориях школ и гимназий города.

С 26 мая в регионе начнутся экзамены. Первыми будут сдавать ЕГЭ по химии, литературе, географии.

Обязательные экзамены по русскому языку выпускники сдадут 29 и 30 мая, математику (базовый и профильный уровни) напишут 1 и 2 июня.

5 июня - ЕГЭ по истории и физике, 8 июня - по обществознанию, 13, 16 и 17 июня - по иностранным языкам. Основной экзаменационный период завершится сдачей информатики 19 и 20 июня.

В этом году сдавать ЕГЭ в Тверской области будут 4944 выпускника 2023 года.