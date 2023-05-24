Трое мужчин совершили жестокое убийство ради денег в Тверской области

С мужчиной обвиняемые расправились в лесу Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в совершении разбоя и убийства (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Преступление было совершено в апреле 2022 года. Трое мужчин решили ограбить жителя Бологовского района, на банковском счете которого имелась крупная сумма денег для покупки жилья. Часть денег мужчина имел при себе. Один из фигурантов убедил потерпевшего осмотреть частный дом в Бологовском районе. Мужчины в компании еще двух подельников поехали по лесной дороге от Львово до Корыхново. В лесу мужчины напали на потерпевшего и потребовали деньги, карту и пин-код.

Мужчина все отдал и попытался убежать, но его догнали и несколько раз ударили ножом.

Преступники вернулись в город, скрыли следы преступления и попытались обналичить в банкомате более миллиона рублей, но пин-код оказался неверным.

Обвиняемых задержали.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.