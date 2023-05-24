В Твери проходят мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры Фото: vk.com/filologiatversu

24 мая в Твери проходят мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Центральное торжество состоится в 12:00 у памятника святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию в сквере филологического факультета Тверского государственного университета.

- День славянской письменности и культуры отмечается в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Этот праздник несет идею единства славянских народов на основе общей системы духовно-нравственных ценностей, христианской веры, исторического наследия, - считает губернатор Игорь Руденя.

Для участников подготовлена интерактивная и концертная программы, розыгрыш призов.

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина подготовил для детей литературно-исторический экскурс "Первоучители добра, вероучители народа" (0+).

Тверской областной Дворец культуры "Пролетарка" реализует культурно-просветительский проект "Поющие письмена" (0+). Концерт с участием тверских коллективов начнется в 19:00.