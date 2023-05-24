В Твери волонтеры-поисковики проведут акцию в память о пропавших детях

Акция в память о пропавших детях пройдет 28 мая Фото: ВПСО "Сова"

25 мая - Международный День пропавших детей. В память о детях, которые однажды не вернулись домой, в Твери и области будут организованы мероприятия.

В Твери 28 мая волонтеры ВПСО "Сова" на главной сцене Горсада проведут для школьников квест-игру "Тропа безопасности", дети дошкольного возраста отправятся на станцию "Сказочная", взрослым расскажут, что делать, если потерялся ребенок.

Также состоится конкурс рисунков "Не забывай меня", выступление победителей ранее проведённого конкурса стихов.

Участники проведут акцию "Освети дорогу домой" и зажгут свечи в память о пропавших детях.

Начало мероприятия в 18:00.