На Московском шоссе в Твери полицейские задержали наркокурьеров

Наркокурьеров задержали на Московском шоссе в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Поздно вечером на Московском шоссе в Твери сотрудниками наркоконтроля, совместно с инспекторами ДПС, при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром" был остановлен автомобиль "Киа-Оптима". В машине находились двое жителей Солнечногорска Московской области.

В ходе обследования автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 60 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Общая масса по результатам экспертизы составила более 7 граммов, что относится к крупному размеру.

Наркокурьеры собирались делать тайники-закладки в Твери. Возбуждено уголовное дело.

- Полицейские устанавливают каналы поступления в регион запрещенного вещества. Фигуранты задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.