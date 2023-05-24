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НовостиДосуг24 мая 2023 6:08

Жителей и гостей Тверской области приглашают на ежегодный праздник "Сиреневое Домотканово"

Мероприятие состоится 27 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Гостей ждут на праздник в усадьбе Домотканово

Гостей ждут на праздник в усадьбе Домотканово

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

27 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Серова состоится XXVI ежегодный праздник "Сиреневое Домотканово".

Праздник в усадьбе начнется в 11:30 с костюмированного приветствия. В течение дня на площадке будет проходить конкурс-пленэр молодых художников, концерт, мастер-классы, "поэтическая беседка", "книжный шатер", кукольный спектакль. На ярмарке народных промыслов желающие смогут купить местную продукцию и сувениры, покататься на лошадях.

Площадки будут открыты до 17:00.

Усадьба расположена по адресу: Калининский район, Бурашевское сельское поселение, деревня Красная Новь. Справки по телефону: 8-903-034-33-11.

Вход на территорию платный. Действует Пушкинская карта. 6+