Сливочное масло для детских садов в Тверской области оказалось фальсификатом

Масло не прошло проверку качества Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили образец сливочного масла "Традиционное 82,5%", произведенный в Московской области.

Продукт был отобран в детском саду Кувшиновского района.

По результатам исследований установлено, что в масле содержатся жиры немолочного происхождения и недопустимый консервант - сорбиновая кислота. Продукт был фальсифицирован в процессе производства.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.