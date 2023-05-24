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НовостиОбщество24 мая 2023 5:58

Сливочное масло для детских садов в Тверской области оказалось фальсификатом

Продукт проверили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Масло не прошло проверку качества

Масло не прошло проверку качества

Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили образец сливочного масла "Традиционное 82,5%", произведенный в Московской области.

Продукт был отобран в детском саду Кувшиновского района.

По результатам исследований установлено, что в масле содержатся жиры немолочного происхождения и недопустимый консервант - сорбиновая кислота. Продукт был фальсифицирован в процессе производства.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.