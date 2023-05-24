Сливочное масло для детских садов в Тверской области оказалось фальсификатом

Масло не прошло проверку качества
Фото: Андрей МИНАЕВ
Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили образец сливочного масла "Традиционное 82,5%", произведенный в Московской области.
Продукт был отобран в детском саду Кувшиновского района.
По результатам исследований установлено, что в масле содержатся жиры немолочного происхождения и недопустимый консервант - сорбиновая кислота. Продукт был фальсифицирован в процессе производства.
Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.