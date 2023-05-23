Усадьба Центрально-Лесного заповедника Тверской области утопает в жёлтых одуванчиках

Красота! Фото: Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник

В Твери кое-где одуванчики уже отцветают, покрываясь воздушными белыми шапочками, а в Центрально-Лесном заповеднике Тверской области они в самом цвету. Жёлтым радостным ковром покрылась усадьба заповедника.

- Одуванчики - красивы, стойки и полезны. Из них пчёлы делают мёд, а люди варенье. Напиток из высушенных и измельчённых корней, чем-то похожий на кофе, применяют в медицине, - рассказывает специалист отдела экологического просвещения и туризма заповедника Мария Сидоренко. - И нет ничего красивее, чем поля покрытые одуванчиками.

Нельзя не согласиться!

Одуванчиковые поля. Фото: Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник