Тверской области в пятый раз пройдет фестиваль казачьей культуры

На фестивале «Казачьему роду нет переводу» по традиции выступят различные творческие коллективы. Фото: VK/Верхневолжское казачество

27 мая в городе Кимры пройдет V областной фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу». В нем примут участие творческие коллективы из Твери, Торжка, Бежецкого, Конаковского, Торжокского районов, Кимрского и Удомельского округов, Московской области.

Фестиваль начнется в 11:00 на площади у храма Вознесения Господня.

Гости фестиваля на интерактивных площадках смогут попробовать, на что способны в фланкировке и рубке шашкой, поучаствовать в казачьих спортивных состязаниях, различных забавах и конкурсах.

Также будет работать ярмарка мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества и развернута полевая кухня.