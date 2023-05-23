Помощник гранатомётчика ефрейтор Дмитрий Шеков из Тверской области погиб в ходе СВО

Ефрейтор Дмитрий Шеков погиб в зоне СВО. Фото: администрация Зубцовского муниципального округа Тверской области.

16 мая, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, погиб ефрейтор Дмитрий Шеков из Зубцовского муниципального округа Тверской области. Об этом сообщает администрация Зубцовского МО.

"22-летний герой, стрелок – помощник гранатометчика, навсегда остался защитником населенного пункта Кременная, своего родного Веригино и Родины", - говорится в сообщении.

Дмитрий родился и вырос в семье ветерана боевых действий. Окончил Щеколдинскую школу и Ржевский колледж. Прошел службу в армии. Работал на родной земле. О нём вспоминают, как о трудолюбивом, скромном, сильном и добром человеке, надёжном товарище.

30 сентября Дмитрий Шеков был мобилизован. Отмечен государственной наградой – орденом Мужества.