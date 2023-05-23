В Твери реализуют новый инициативный проект при содействии горДумы

В рамках двух программ площадь замены асфальто-бетонного покрытия составляет свыше 4 тысяч квадратных метров. Фото: ТГД

В Твери реализуется первый проект в рамках инициатированного бюджетирования, закрепленного городской Думой в местной нормативно-правовой базе в 2021 году и направленного на бюджетную финансовую поддержку общественно-значимых проектов, предложенных жителями. Пионерами в новой практике стали жители ТСЖ «1-я Суворова».

ТСЖ «1-я Суворова», куда входят жители четырех многоэтажек, - не новичок в деле партнерства с местной властью в части реализации проектов благоустройства. Несколько лет назад в рамках Программы поддержки местных инициатив во дворе, а он общий на четыре дома, была установлена спортивная площадка.

Получив реальный результат своего финансового участия в Программе, которая финансируется из регионального и городского бюджетов, жители решили пойти дальше – заменить асфальт на придомовой территории, на этот раз войдя сразу в две программы: уже знакомую ППМИ и новую, муниципальную - «Инициативное бюджетирование».

- Честно говоря, непросто все начиналось, ведь нужно было собрать 10 % от стоимости проекта с жителей, но постепенно удалось убедить людей, и в итоге я даже не ожидал, что все так успешно получится, - рассказывает председатель ТСЖ Сергей Викторов. – Когда люди увидели, что можно не ждать годами решения проблемы, а проявить инициативу и жить в комфортных условиях, я как председатель получил полную поддержку, и в этом году мы также участвуем в ППМИ, хотим отремонтировать оставшуюся часть дороги вдоль домов.

В рамках двух программ площадь замены асфальто-бетонного покрытия составляет свыше 4 тысяч квадратных метров, это несколько миллионов рублей. Две недели назад здесь начали снимать старый асфальт, сейчас приступили к укладке нового.

- Для жителей это очень хорошая возможность благоустроить свой двор. Такое партнерство власти и горожан уже доказало свою состоятельность в рамках Программы поддержки местных инициатив. Теперь, на примере ТСЖ «1-я Суворова», мы видим и результат по инициативному бюджетированию. Жители обратились к нам и в администрацию района, подготовили документацию, которая прошла конкурс, и совместными усилиями мы смогли реализовать нужный, важный проект, - говорит заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат по округу Алексей Арсеньев. – Этот опыт нужно распространять, мы всегда готовы поддержать активных горожан.