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НовостиОбщество23 мая 2023 13:47

Президент России наградил орденом Мужества главу МЧС по Тверской области Арсена Григоряна

Госнаграды вручали в Екатерининском зале Кремля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Владимир Путин наградил орденом Мужества главу МЧС по Тверской области Арсена Григоряна

Владимир Путин наградил орденом Мужества главу МЧС по Тверской области Арсена Григоряна

Фото: ПТО

23 мая президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды. Госнаград удостоены начальник Главного управления МЧС России по Тверской области, генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян и учитель Жарковской средней общеобразовательной школы №1 Ирина Константинова.

С наградами жителей Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя.

Арсен Григорян удостоен ордена Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга в экстремальных условиях.

Арсен Рафикович возглавляет региональное Управление МЧС с января 2006 года. Почетный гражданин Тверской области, Заслуженный спасатель Российской Федерации удостоен множества наград.

Ирине Константиновой за заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Ирина Евгеньевна на протяжении 14 лет работала учителем начальных классов, более 20 лет преподает в Жарковской школе №1 русский язык и литературу.