Президент России наградил орденом Мужества главу МЧС по Тверской области Арсена Григоряна

Владимир Путин наградил орденом Мужества главу МЧС по Тверской области Арсена Григоряна Фото: ПТО

23 мая президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды. Госнаград удостоены начальник Главного управления МЧС России по Тверской области, генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян и учитель Жарковской средней общеобразовательной школы №1 Ирина Константинова.

С наградами жителей Верхневолжья поздравил губернатор Игорь Руденя.

Арсен Григорян удостоен ордена Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга в экстремальных условиях.

Арсен Рафикович возглавляет региональное Управление МЧС с января 2006 года. Почетный гражданин Тверской области, Заслуженный спасатель Российской Федерации удостоен множества наград.

Ирине Константиновой за заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Ирина Евгеньевна на протяжении 14 лет работала учителем начальных классов, более 20 лет преподает в Жарковской школе №1 русский язык и литературу.