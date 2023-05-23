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НовостиПроисшествия23 мая 2023 13:45

В Твери заключены под стражу наркоторговцы, пытавшиеся сбыть крупную партию тяжёлого наркотика

Один из сбытчиков - житель Подмосковья
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Подозреваемые заключены под стражу решением суда. Фото: Прокуратура Тверской области.

Подозреваемые заключены под стражу решением суда. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Твери заключены под стражу два наркоторговца - 27-летний житель Московской области, а также его подельник. Молодые люди пытались сбыть на территории Твери тяжёлый полусинтетический опиоидный наркотик - в крупном размере.

Подозреваемые заключены под стражу решением суда, который учёл в этом вопросе позицию прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта "Г" части 4 статьи 228.1 УК РФ(покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.