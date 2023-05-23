МЧС предупредило жителей Тверской области о грозе и усилении ветра

Грозу обещают в ближайшие 1-2 часа Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 23 мая в отдельных районах ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с.

В западных районах до 26 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Будьте внимательны и осторожны. При усилении ветра и во время непогоды ограничьте выход из зданий, на улице не прячьтесь за автобусными остановками, рекламными щитами, под деревьями.