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НовостиОбщество23 мая 2023 13:17

МЧС предупредило жителей Тверской области о грозе и усилении ветра

Ухудшение погоды ожидается в ближайшие 1-2 часа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Грозу обещают в ближайшие 1-2 часа

Грозу обещают в ближайшие 1-2 часа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 23 мая в отдельных районах ожидается гроза, усиление ветра при грозе до 15 м/с.

В западных районах до 26 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Будьте внимательны и осторожны. При усилении ветра и во время непогоды ограничьте выход из зданий, на улице не прячьтесь за автобусными остановками, рекламными щитами, под деревьями.