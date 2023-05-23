Глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ по реконструкции очистных сооружений

Очистные в Больших Перемерках обслуживают весь жилой фонд Фото: администрация Твери

Глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал как идет реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Ежедневно через очистные сооружения проходит 90-100 тысяч кубометров загрязнённой воды. Благодаря участию Тверской области в национальном проекте «Экология» и в федеральном проекте «Оздоровление Волги» на объекте проводятся работы по реконструкции. Из бюджетов трех уровней выделяется более 1,4 миллиарда рублей на реконструкцию блока биологической очистки.

По итогам реконструкции тверские очистные сооружения будут отвечать самым современным стандартам.

- В прошлом году в рамках нацпроекта «Экология» завершилась модернизация водовода, который обеспечивает практически весь город. Очистные сооружение - второй важный объект, который модернизируется благодаря федеральному софинансированию. Сегодня мы посмотрели ход работ, обсудили вопросы с подрядчиком, с руководством ООО «Тверь Водоканал» и отраслевыми подразделениями. Главная задача - завершить работы в этом году, - отметил по итогам поездки Алексей Огоньков.