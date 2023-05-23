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НовостиОбщество23 мая 2023 12:46

День славянской письменности и культуры отметят в Твери 24 мая

Мероприятие пройдет в сквере у филологического факультета
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мероприятие пройдет в сквере у филологического факультета Фото: vk.com/filologiatversu

Мероприятие пройдет в сквере у филологического факультета Фото: vk.com/filologiatversu

24 мая в Твери пройдут мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. В этот день традиционно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия - учителей словенских.

Православные монахи создали славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

Праздник начнется в 12:00 у памятника святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию в сквере филологического факультета.

- Участников ждет традиционное яркое культурно-массовое событие: интерактивно-концертная программа, творческие интеллектуальные игры, розыгрыш призов, - сообщает филологический факультет Тверского госуниверситета в ВК.