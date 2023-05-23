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НовостиОбщество23 мая 2023 10:51

27 и 28 мая набережная Степана Разина в Твери станет пешеходной

Движение автомобилей будут перекрывать по выходным в течение лета
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Набережная Степана Разина в Твери станет пешеходной Фото: администрация Твери

Набережная Степана Разина в Твери станет пешеходной Фото: администрация Твери

В ближайшие выходные, 27 и 28 мая, набережная Степана Разина в Твери станет пешеходной. Движение будут перекрывать по выходным в течение всего лета до 27 августа. На территории организуют общественную зону для пешеходов и велосипедистов.

Также можно будет проехать на самокате или роликах. Движение средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) запрещено. Об этом ранее предупреждала горадминистрация.

Движение и парковку будут ограничивать с 0:00 субботы до полуночи понедельника на участке набережной от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка, на участке улицы Вольного Новгорода от Тверского проспекта до Свободного переулка. Перекрыты будут выезды на набережную со стороны Свободного переулка, Тверского проспекта, улицы Трёхсвятской и Студенческого переулка.