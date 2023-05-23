В центре Твери эвакуируют автомобили нарушителей правил парковки

За время рейда эвакуированы четыре автомобиля Фото: администрация Твери

В Твери сотрудники Управления ГИБДД по Тверской области и специалисты администрации города провели совместный рейд по платным парковкам. В ходе проверки были пресечены факты безосновательного размещения автомобилей на парковочных местах для инвалидов.

На улице Новоторжской, Свободном переулке, Тверском проспекте и бульваре Радищева были эвакуированы четыре автомобиля и составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.

Автомобилистам напоминают, что места для парковки транспортных средств инвалидов обозначены специальными знаками, размещение там автомобилей при отсутствии законных оснований является административным правонарушением и наказывается штрафом в 5000 рублей.