В Удомле мужчина не смог перевести деньги мошенникам, потому что банкомат зажевал карту

Мошенники пытались обмануть мужчину на 600 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

58-летний житель Удомли чуть не стал жертвой мошенников. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке незаконного списания денег.

Для защиты сбережений аферист убедил мужчину оформить в банке кредит. После этого удомельцу позвонили якобы из Центробанка, предложили обналичить сумму через банкомат и перевести по счетам.

Сделать этого заявитель не смог, потому что банкомат зажевал карту. О происшествии мужчина рассказал жене. Женщина поняла, что звонок поступил от мошенников, и убедила мужа обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.