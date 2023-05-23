В Удомле мужчина не смог перевести деньги мошенникам, потому что банкомат зажевал карту

Мошенники пытались обмануть мужчину на 600 000 рублей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
58-летний житель Удомли чуть не стал жертвой мошенников. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке незаконного списания денег.
Для защиты сбережений аферист убедил мужчину оформить в банке кредит. После этого удомельцу позвонили якобы из Центробанка, предложили обналичить сумму через банкомат и перевести по счетам.
Сделать этого заявитель не смог, потому что банкомат зажевал карту. О происшествии мужчина рассказал жене. Женщина поняла, что звонок поступил от мошенников, и убедила мужа обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело.