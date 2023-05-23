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НовостиПроисшествия23 мая 2023 10:22

В Удомле мужчина не смог перевести деньги мошенникам, потому что банкомат зажевал карту

Кредитные 600 000 рублей остались у заявителя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники пытались обмануть мужчину на 600 000 рублей

Мошенники пытались обмануть мужчину на 600 000 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

58-летний житель Удомли чуть не стал жертвой мошенников. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке незаконного списания денег.

Для защиты сбережений аферист убедил мужчину оформить в банке кредит. После этого удомельцу позвонили якобы из Центробанка, предложили обналичить сумму через банкомат и перевести по счетам.

Сделать этого заявитель не смог, потому что банкомат зажевал карту. О происшествии мужчина рассказал жене. Женщина поняла, что звонок поступил от мошенников, и убедила мужа обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело.