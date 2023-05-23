25 единиц оружия незаконно хранил житель Тверской области

Подозреваемого в хранении и изготовлении оружия задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках операции "Арсенал" сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Конаковскому району установлено, что 40-летний мужчина незаконно хранил в квартире 25 единиц пневматического оружия с признаками переделки. Также у подозреваемого были изъяты инструменты для его изготовления.

Мужчина приобретал пневматические винтовки небольшой мощности и вносил в них конструктивные изменения, увеличивая дульную энергию ружья.

Изъятое оружие передано на экспертизу.

За незаконное изготовление и хранение оружия местному жителю грозит до двух лет лишения свободы со штрафом.