14 комплексов уже установлено Фото: ПТО

В 2023 году по поручению губернатора Игоря Рудени в 22 муниципалитетах Тверской области устанавливают новые детские игровые комплексы. Проект реализуется по госпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области».

Новые площадки обустраивают в Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Вышневолоцком, Рамешковском, Селижаровском, Спировском, Нелидовском, Жарковском, Краснохолмском, Пеновском, Оленинском, Сандовском, Лесном и Молоковском округах, Калининском, Кувшиновском, Торопецком, Бологовском, Бежецком районах, ЗАТО Озерный и Солнечный.

14 комплексов уже установлено.