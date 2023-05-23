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НовостиОбщество23 мая 2023 9:10

В 22 муниципалитетах Тверской области устанавливают новые детские игровые комплексы

Проект реализуется по госпрограмме
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
14 комплексов уже установлено

14 комплексов уже установлено

Фото: ПТО

В 2023 году по поручению губернатора Игоря Рудени в 22 муниципалитетах Тверской области устанавливают новые детские игровые комплексы. Проект реализуется по госпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области».

Новые площадки обустраивают в Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Вышневолоцком, Рамешковском, Селижаровском, Спировском, Нелидовском, Жарковском, Краснохолмском, Пеновском, Оленинском, Сандовском, Лесном и Молоковском округах, Калининском, Кувшиновском, Торопецком, Бологовском, Бежецком районах, ЗАТО Озерный и Солнечный.

14 комплексов уже установлено.