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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:02

Житель Твери убил женщину ножом из-за драгоценностей

Подозреваемого заключили под стражу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело передано в суд

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Твери.

Обвиняемый арестован за убийство женщины. В ноябре 2021 года на улице Озерной во время распития алкоголя гость решил украсть у хозяйки драгоценности.

Ранее судимый за убийство мужчина напал на потерпевшую с ножом, нанес ей более 10 ударов, затем положил труп в ванную, забрал украшения и скрылся.

Уголовное дело направлено в Тверской областной суд.