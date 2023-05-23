Житель Твери убил женщину ножом из-за драгоценностей

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Твери.

Обвиняемый арестован за убийство женщины. В ноябре 2021 года на улице Озерной во время распития алкоголя гость решил украсть у хозяйки драгоценности.

Ранее судимый за убийство мужчина напал на потерпевшую с ножом, нанес ей более 10 ударов, затем положил труп в ванную, забрал украшения и скрылся.

Уголовное дело направлено в Тверской областной суд.