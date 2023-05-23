Мужчина с молотком напал на инженера ТСЖ в подъезде дома в Твери

Пострадавшего инженера госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло днем, 22 мая в Твери на улице 15 лет Октября. 42-летний мужчина поднялся на лифте на 15 этаж первого подъезда дома №12 корпус 1 и с молотком напал на инженера ТСЖ, который снимал показания счетчиков.

- Нападавший вначале наносил удары руками, а затем достал молоток и стал бить им. Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где его госпитализировали, -сообщили подробности в прокуратуре Тверской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ситуация находится на контроле прокуратуры Московского района Твери.