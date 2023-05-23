15 лет назад был открыт памятник небесному покровителю Твери Михаилу Ярославичу Тверскому Фото: ПТО

Памятник небесному покровителю Твери, святому благоверному князю Михаилу Ярославичу Тверскому открыли в областном центре 23 мая 2008 года.

Открытие памятника было приурочено к 690-летию со дня гибели Тверского князя в Орде. А также, к торжествам в честь Дня славянской письменности и культуры.

Автор композиции - народный художник России Андрей Ковальчук.

Высота памятника составляет 8,5 метров. Фигура князя верхом на коне установлена на гранитный постамент, украшенный славянским рисунком.

Вокруг памятника были разногласия. Сначала имя князя написали с ошибкой. Михаил Ярославич стал Михаилом Ярославовичем. Современное написание противоречило историческому контексту, и в 2015 году ошибку исправили.

А в 2019 году Советская площадь, на которой установлен памятник, была переименована в площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского.