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НовостиОбщество23 мая 2023 6:37

15 лет назад был открыт памятник небесному покровителю Твери Михаилу Ярославичу Тверскому

Монумент установлен на одноименной площади
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
15 лет назад был открыт памятник небесному покровителю Твери Михаилу Ярославичу Тверскому

15 лет назад был открыт памятник небесному покровителю Твери Михаилу Ярославичу Тверскому

Фото: ПТО

Памятник небесному покровителю Твери, святому благоверному князю Михаилу Ярославичу Тверскому открыли в областном центре 23 мая 2008 года.

Открытие памятника было приурочено к 690-летию со дня гибели Тверского князя в Орде. А также, к торжествам в честь Дня славянской письменности и культуры.

Автор композиции - народный художник России Андрей Ковальчук.

Высота памятника составляет 8,5 метров. Фигура князя верхом на коне установлена на гранитный постамент, украшенный славянским рисунком.

Вокруг памятника были разногласия. Сначала имя князя написали с ошибкой. Михаил Ярославич стал Михаилом Ярославовичем. Современное написание противоречило историческому контексту, и в 2015 году ошибку исправили.

А в 2019 году Советская площадь, на которой установлен памятник, была переименована в площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского.