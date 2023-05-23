Двух жителей Тверской области суд оштрафовал за кражу рыболовных снастей

За кражу виновные заплатят штраф Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Весьегонского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин, 40 и 36 лет. Они осуждены за кражу рыболовных снастей.

В ходе судебного следствия установлено, что в марте 2023 года двое безработных мужчин в деревне Большое Фоминское похитили рыболовные снасти (рыболовный ящик, удочки, мормышки, катушки с леской и др.) из автомобиля потерпевшего. Ущерб составил 19 000 рублей.

По решению суда виновные оштрафованы. Приговор в законную силу не вступил.