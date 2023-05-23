Ушла из жизни председатель Тверского отделения "Союза пенсионеров России" Нина Комова Фото: Евгений КУЦ

22 мая ушла из жизни председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Нина Комова. Соболезнования выразил губернатор Игорь Руденя.

- Это утрата для всей Тверской области. Нину Яковлевну знали как активного общественника, руководителя регионального отделения «Союза пенсионеров России». Она вела большую работу по поддержке людей старшего поколения, участию наших ветеранов в жизни региона, передаче трудовых и патриотических традиций молодому поколению. Память о Нине Яковлевне Комовой навсегда сохранится в истории Верхневолжья, в сердцах всех, кто знал и любил ее, - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Нина Яковлевна была членом Союза журналистов СССР, долгое время работала на телевидении. С середины 90-х годов Нина Яковлевна была председателем регионального отделения Союза пенсионеров России. Активно занималась социальной работой, вопросами поддержки пожилых людей, детей войны. Стала редактором книги воспоминаний детей войны «Не гаснет памяти свеча».

Нина Комова отмечена множеством наград. Среди них - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней, медали «За доблестный труд», «Ветеран труда».