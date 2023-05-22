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НовостиОбщество22 мая 2023 18:02

Судебные приставы в Тверской области проведут горячую линию и приём к Дню защиты детей

Обратившихся проконсультируют по вопросам алиментов и других категорий исполнительных производств, затрагивающих права детей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
25 и 30 мая в аппарате УФССП будет работать горячая линия.

25 и 30 мая в аппарате УФССП будет работать горячая линия.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Службы судебных приставов по Тверской области подготовило мероприятия к Дню защиты детей. 25 и 30 мая в аппарате УФССП будет работать горячая линия по телефону: 8 (4822) 77 90 09 (с 10 до 13 часов).

1 июня с 09:00 до 18:00 состоится приём граждан в структурных подразделениях судебных приставов (адреса структурных подразделений в Твери и Тверской области можно посмотреть здесь).

Обратившиеся на горячую линию и пришедшие на приём смогут получить консультацию по вопросам взыскания алиментных платежей и иных категорий исполнительных производств, затрагивающих права детей.