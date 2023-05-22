В Твери ведется мониторинг по выявлению гриппа птиц Фото: Иван ВИСЛОВ

В Твери специалисты районных администраций совместно с представителями Горветполиклиники проводят в частном секторе профилактическую работу по предупреждению распространения птичьего гриппа среди домашней птицы.

В случае выявления заболевания в личных подсобных хозяйствах, птицу вакцинируют и возвращают владельцам. Специалисты проводят подомовые обходы и рассказывают об опасности и последствиях возникновения заболевания, мерах профилактики и раздают жителям памятки.

О фактах обнаружения павшей домашней или дикой птицы, фактах заболевания птиц жители Твери могут сообщать по телефону Горветполиклиника: (4822) 500-509.