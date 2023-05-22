В западных районах Тверской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Спасатели ведут мониторинг лесов и торфяников Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает, что 22-23 мая в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха поднимется до +24 градусов.

С целью предупреждения природных пожаров на территории региона спасатели МЧС ведут мониторинг лесных массивов и торфяных месторождений

- 22 мая 13 мобильными группами проведено обследование на территории Калининского, Конаковского и Кимрского района, применялась техника высокой проходимости. В ходе мониторинга очагов тления торфа не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.