Дачный вор вынес из чужого дома телевизор в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 39-летний житель Конакова и сообщил, что из его дачного дома украли телевизор стоимостью 30 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и в ходе розыска установили подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина ранее был судим и нигде не работает.

Накануне преступления мужчина выпивал дома один и захотел посмотреть телевизор. Пошел на соседнюю дачу, выставил окно, забрал телевизор и принес домой.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Похищенное имущество вернули владельцу.