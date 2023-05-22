В Твери покажут спектакль о героях спецназа "Альфа" Фото: ПТО

25 мая в Тверском музыкальном колледже им. М. П. Мусоргского состоится показ спектакля «Люди А на службе Отечеству» (12+). Спектакль поставлен по мотивам документального романа Алексея Филатова «Люди А». Это первое театральное произведение, посвященное сотрудникам спецподразделения «Альфа».

В спектакле рассказывается о нескольких ключевых событиях современной российской истории: о событиях у Белого дома в Москве в 1991 году, о трагедии в Буденновске в 1995 году, об освобождении заложников в Сочи в 2000 году.

В постановке заняты артисты театра и кино – Сергей Шолох, Ирина Прокудина, Евгений Терентьев, Вячеслав Кулагин, Юнона Захарьева, Вячеслав Шатенко. Режиссер - заслуженный деятель искусств республики Крым Юрий Маковский.

В спектакле звучат песни в авторском исполнении подполковника запаса ФСБ РФ, президента Союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексея Филатова.

Спектакль «Люди А на службе Отечеству» будет показан в рамках всероссийской акции «Герой нашего времени». Перед показом спектакля пройдёт встреча учащихся с ветеранами специального подразделения антитеррора «Альфа».

Показ состоится 25 мая в 15:00 и в 18:00 в Тверском музыкальном колледже им. М. П. Мусоргского по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 50.Вход на спектакль свободный.