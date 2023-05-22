Жителей Тверской области приглашают присоединиться к статистическому диктанту

Диктант можно написать дома, за компьютером. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Твери и области приглашают присоединиться к статистическому диктанту, о начале которого сообщил Тверьстат.

Статистический диктант - Всероссийская акция, которая проходит уже в пятый раз. Пройти его можно онлайн с 22 по 28 мая. Участникам зададут интересные статистические вопросы о стране. Например, в каких регионах заключается больше всего браков или как изменится реальная зарплата работника при определённом уровне инфляции. На все вопросы будут даны варианты ответа.

"Всех участников ждут именные сертификаты, а лучших – призы!" - сообщает Тверьстат. Кроме того, статистический диктант даст шанс узнать много нового.