В Твери подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников

В Твери состоялось торжественное закрытие Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года Фото: администрация Твери

В тверском Дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное закрытие Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года.

- В школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников приняли участие 12 477 обучающихся 4-11 классов из 57 общеобразовательных организаций города Твери. 269 тверских школьников вышли на региональный этап. К заключительному этапу олимпиады был допущен 21 участник от Твери. Шестеро заняли призовые места, - сообщила администрация Твери.

По итогам Всероссийской олимпиады школьников победителем заключительного этапа по немецкому языку стала ученица 9 класса ОУ ОЛ "Региональный довузовский комплекс" Ульяна Подшус. Также Ульяна завоевала звание призера регионального этапа по английскому языку. В числе призеров заключительного этапа олимпиады: по немецкому языку - Юлия Пиунова и Юлия Чувикина, ученицы 11 класса школы №35; по информатике - одиннадцатиклассник школы №17 Андрей Бицюк; по истории - Денис Садов, ученик 10 класса Тверской гимназии №6; по обществознанию - Алексей Яценко, ученик 11 класса ФГКОУ ТвСВУ МО РФ.

В ходе торжественной церемонии также были награждены призеры и победители регионального этапа, а также педагоги, подготовившие призеров.

Кубок и диплом победителя "Лучшая школа" по результатам участия в олимпиадах второй год подряд получила школа №35.