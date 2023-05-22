В ходе СВО погиб командир взвода из Тверской области, старший лейтенант Константин Никитин

Старший лейтенант Константин Никитин погиб 9 мая 2023 года Фото: vk.com/nelidizvesttv

В ходе СВО 9 мая 2023 года погиб старший лейтенант, командир взвода из Тверской области Константин Никитин.

Более 10 лет Константин Юрьевич руководил производством на Нелидовском заводе бронеконструкций. 30 сентября 2022 года был мобилизован. У него остались жена и сыновья.

- Прощание с Константином Никитиным пройдёт 25 мая с 10:00 до 12:00 в прощальном зале на улице Радищева, 31 в Нелидово, - сообщает районная газета "Нелидовские известия".

Героя похоронят с воинскими почестями.