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НовостиПроисшествия22 мая 2023 12:38

21-летняя жительница Твери пыталась украсть из магазина летнюю одежду

Злоумышленницу задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемую в краже задержали

Подозреваемую в краже задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери росгвардейцы задержали 21-летнюю местную жительницу, которая пыталась вынести из гипермаркета женскую одежду, солнечные очки и сумку. Сумма похищенного составила более 9000 рублей.

Продавец бутика обратила внимание на клиентку, которая взяла с собой в примерочную несколько предметов женской одежды и аксессуары. Во время примерки сложила вещи в рюкзак и пакет и попыталась покинуть торговую точку мимо кассы.

Сотрудница вызвала наряд. По факту происшествия проводится проверка.