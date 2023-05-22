21-летняя жительница Твери пыталась украсть из магазина летнюю одежду

Подозреваемую в краже задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Твери росгвардейцы задержали 21-летнюю местную жительницу, которая пыталась вынести из гипермаркета женскую одежду, солнечные очки и сумку. Сумма похищенного составила более 9000 рублей.

Продавец бутика обратила внимание на клиентку, которая взяла с собой в примерочную несколько предметов женской одежды и аксессуары. Во время примерки сложила вещи в рюкзак и пакет и попыталась покинуть торговую точку мимо кассы.

Сотрудница вызвала наряд. По факту происшествия проводится проверка.