Центрально-Лесной заповедник Тверской области приглашает юных жителей региона принять участие в конкурсе детских рисунков "Царевны прудов". Конкурс будет посвящён лягушкам. - Лягушки мало чем отличаются от других животных – им нужна еда, место для жизни, защита от болезней, безопасное место для выращивания потомства и всё остальное, что нужно для жизни, - рассказывает специалист экологического просвещения Центрально-Лесного заповедника Елена Маркова. - Однако в последние десятилетия лягушки стали массово исчезать. В настоящее время под угрозой вымирания находятся треть видов лягушек. На конкурс нужно нарисовать рисунок лягушки или жабы. Настоящей или выдуманной. Участниками конкурса могут быть дети и подростки до 18 лет. Формат работы - А4 ил А3. Работы принимаются до 23 июня 2023 года по электронной почте: forestprosvet@gmail.com или по обычной почте: 172521, Тверская область, Нелидовский городской округ, п. Заповедный, д. 22. Вопросы можно задать по телефонам: 8 (48266) 2-24-29, 8 (915) 718-74-62 или по почте forestprosvet@gmail.com. Все подробности о том, каким должно быть письмо, читайте здесь. Список победителей опубликуют 30 июня на сайте заповедника и его страничке.