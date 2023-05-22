В Тверской области восстановят родовое имение генерала Куропаткина

Руины усадьбы Куропаткина. Фото: ПТО

В деревне Шешурино Торопецкого района отреставрируют, а вернее восстановят, усадьбу генерала Алексея Николаевича Куропаткина. Как сообщила пресс-служба областного правительства, этим делом займется частный инвестор, который развивает гостиничный комплекс на территории имения.

Алексей Куропаткин - участник русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, разведчик, ученый, военный министр Российской империи, создатель отечественной военной контрразведки. Он родился в селе Шешурино Холмского уезда, сегодня это Торопецкий район.

В имении Алексей Куропаткин основал библиотеку, почтово-телеграфное отделение, больницу, народный музей, школу.

Инвестор Дарья Афанасьева сообщила, что на территории усадьбы генерала Куропаткина очищен парк, там запланированы установка фонарей, устройство прогулочной зоны, причала, мест отдыха для гостей.

- Мы намерены отреставрировать здание и организовать в нем музей провинциального усадебного быта имени генерала Куропаткина, - уточнила инвестор.

Сейчас в военно-историческом архиве в Москве идет поиск документов и чертежей старинного имения. Кроме того, информация, связанная с усадьбой, будет исследована в Госархиве Псковской области и в Центральном госархиве Санкт-Петербурга.

Напомним, что в 2024 году Торопец (центр района, где расположена усадьба) отметит 950-летие первого летописного упоминания.

Губернатором Игорем Руденей поставлены задачи к юбилею провести ремонты ряда объектов в городе. Также запланирована газификация Торопца, включающая строительство двух газовых котельных.