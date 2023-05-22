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НовостиПолитика22 мая 2023 10:24

В Западной Двине простятся с погибшим в СВО бойцом Василием Ивановым

Траурная церемония состоится 23 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прощание с героем состоится 23 мая Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа.

Прощание с героем состоится 23 мая Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа.

23 мая 2023 года в Западнодвинском округе простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Василием Ивановым.

Василий Владимирович родился 17 ноября 1976 года в Западной Двине. В СВО участвовал в составе ЧВК "Вагнер".

Отпевание погибшего начнется в 10:00 в Храме преподобного Исаакия Торопецкого в поселке Старая Торопа. В 11:30 на гражданском кладбище в поселке Старая Торопа состоится траурный митинг, - сообщает администрация Западнодвинского муниципального округа.