Тверской Росреестр объяснил, зачем собственнику недвижимости стоит вносить СНИЛС в ЕГРН

Тверской Росреестр дал полезные разъяснения. Графика: Управление Росреестра по Тверской области

Для оформления или передачи прав на недвижимость или, к примеру, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) собственники обращаются в Росреестр. Среди документов, которые понадобятся при этом заявителю, есть страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, где указан страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Зачем? Пояснения по теме дала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина Миронова:

- Некоторые персональные данные у собственников объектов могут со временем изменяться, например, паспортные данные, место регистрации, фамилия, имя, отчество. А вот номер индивидуального лицевого счета является уникальным идентификатором гражданина Российской Федерации, который присваивается раз и навсегда. Благодаря этой уникальности в ЕГРН осуществляется идентификация правообладателей объектов недвижимости, поэтому наличие данных о СНИЛС в ЕГРН играет главную роль.

Кроме того, наличии СНИЛС в ЕГРН позволяет автоматически идентифицировать собственника, когда он желает получить сведения о принадлежащей ему недвижимости и обращается за получением выписки из ЕГРН.

Тверской Росреестр также напомнил, что с 1 марта 2023 года сведения о собственниках (ФИО и дата рождения) в выписках из ЕГРН могут получать только сами владельцы объектов недвижимости.

Чтобы внести в ЕГРН сведения о СНИЛС, собственнику (или его доверенному лицу) нужно подать заявление на внесение изменений в сведения ЕГРН о правообладателе. Для эого можно обратиться в любой офис МФЦ. Также актуализировать сведения о СНИЛС можно в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра.