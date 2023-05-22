В Тверской области мужчина инвестировал в сомнительную биржу 400 000 рублей

Мошенники обманули мужчину на 400 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 37-летний житель Удомли и рассказал, что увидел рекламу с предложением об инвестициях в крупную энергетическую компанию и подал заявку на участие.

С мужчиной связался неизвестный представитель и убедил его установить на телефон два сторонних приложения, по которым будет осуществляться связь.

По указанию мошенника мужчина "инвестировал" 400 000 рублей, а потом обратился в полицию.

В ходе расследования установлено, что звонки потерпевшему поступали с абонентских номеров, зарегистрированных в Челябинской области и Санкт-Петербурге.