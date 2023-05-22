Житель Тверской области арестован за избиение сожительницы

Расследование продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины 1985 года рождения. Его подозревают в избиении сожительницы (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 7 мая 2023 года пьяный мужчина в ходе ссоры избил сожительницу скалкой. 17 мая женщина скончалась в результате черепно-мозговой травмы.

Фигурант по ходатайству следователя заключен под стражу. Расследование продолжается.