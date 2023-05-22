Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 6:42

В Тверской области ожидаются грозы и проливные дожди

Потеплеет до +24 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ожидаются дожди и грозы

В Тверской области ожидаются дожди и грозы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Тверской области ждет переменчивая погода на предстоящей рабочей неделе. 22-23 мая синоптики прогнозируют локальные дожди с грозами. Усиление ветра при грозе до 10 м/с.

Из-за погодных условий в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

Температура воздуха днем в понедельник +17... +22 градуса. Со вторника потеплеет до +24... +25 градусов.

В ночные часы +5... +10 градусов.

По утрам возможен туман. Будьте внимательны и осторожны, управляя автотранспортом.