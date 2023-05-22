В Тверской области ожидаются грозы и проливные дожди

В Тверской области ожидаются дожди и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Тверской области ждет переменчивая погода на предстоящей рабочей неделе. 22-23 мая синоптики прогнозируют локальные дожди с грозами. Усиление ветра при грозе до 10 м/с.

Из-за погодных условий в регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

Температура воздуха днем в понедельник +17... +22 градуса. Со вторника потеплеет до +24... +25 градусов.

В ночные часы +5... +10 градусов.

По утрам возможен туман. Будьте внимательны и осторожны, управляя автотранспортом.