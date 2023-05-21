В Тверской области проверили несколько торфяников

Во время обследования территорий. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

21 мая 13 мобильных групп Главного управления МЧС России по Тверской области обследовали торфяники и лесные массивы на территории Калининского, Конаковского и Кимрского районов. Пришлось применять вездеходы.

В ходе проверки очагов тления торфа не обнаружено.

Областное ГУ МЧС России напоминает гражданам, что в лесу запрещается: пользоваться открытым огнем; бросать горящие спички и окурки; оставлять бутылки или осколки стекла (могут вызвать возгорание как зажигательные линзы); выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах; разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). «Телефон доверия» ГУ МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.