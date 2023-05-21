Евгений Зайцев из Тверской области погиб в ходе СВО

Погиб уроженец Бельского округа Евгений Зайцев. Фото: VK/"Бельская правда / Бельский муниципальный округ"

В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец Бельского округа, военнослужащий ЧВК "Вагнер" Евгений Зайцев. Об этом сообщила газета "Бельская правда".

Прощание с Евгением Зайцевым пройдет 22 мая, с 11 до 12 часов, в Бельском центре культуры и досуга. Похоронят военнослужащего в родном городе на Петропавловском кладбище.

Администрация Бельского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Зайцева.