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НовостиОбщество21 мая 2023 14:36

В Удомле Тверской области появился милый пёс из железок

Кто его сделал, неизвестно
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Забавный пёсик из железок. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Алексей Крючков

Забавный пёсик из железок. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Алексей Крючков

Некий творческий человек соорудил из разных металлических отходов чудесную собачку в одном из дворов Удомли. Ее фото в паблике "Тверь ВКонтакте" выложил Алексей Крючков.

Он написал, что человек, соорудивший железного пса, сделал это для радости прохожих, не оставив своей фамилии рядом.

Пёсик "живёт" во дворе дома №20 на улице Космонавтов.

В комментариев люди очень позитивно отнеслись в железному бобику.

Милый бобик. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Алексей Крючков

Милый бобик. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Алексей Крючков