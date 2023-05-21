В Удомле Тверской области появился милый пёс из железок

Забавный пёсик из железок. Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Алексей Крючков

Некий творческий человек соорудил из разных металлических отходов чудесную собачку в одном из дворов Удомли. Ее фото в паблике "Тверь ВКонтакте" выложил Алексей Крючков.

Он написал, что человек, соорудивший железного пса, сделал это для радости прохожих, не оставив своей фамилии рядом.

Пёсик "живёт" во дворе дома №20 на улице Космонавтов.

В комментариев люди очень позитивно отнеслись в железному бобику.